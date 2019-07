Waarom je dat gesprek over de bloemetjes en de bijtjes met je kinderen toch best hebt

Uit nieuw wetenschappelijk onderzoek blijkt dat met je kinderen over seks praten de beste manier is om het risico op een ongewenste zwangerschap of de kans op soa’s te beperken. Dan toch maar die schroom overwinnen dus!

Tegen je kinderen over de bloemetjes en de bijtjes praten, voelt voor niet elke ouder misschien even comfortabel aan, maar het is blijkbaar toch belangrijk dat je dat doet. Een onderzoek van de North Carolina State University wijst namelijk uit dat kinderen zo veiliger gaan vrijen. Dat blijkt uit de gegevens van 31 studies waar meer dan 12.400 jongeren tussen negen en achttien en hun ouders bij betrokken waren.

“Dit is een onderwerp dat al decennialang wordt bestudeerd en we wilden weten hoe effectief het nu eigenlijk is om als ouder met je kinderen over seks praten en hoe je deze interventies ook effectiever kan maken”, zegt hoofdonderzoeker en assistent-professor in de psychologie Laura Widman.

Vaker met condoom

Een van de opvallendste voordelen bleek een stijging in het gebruik van condooms te zijn. Maar het ene gesprek bleek ook succesvoller dan het andere. Gesprekken met kinderen jonger dan veertien bleken bijvoorbeeld betere resultaten op te leveren dan als dat op een latere leeftijd gebeurt.

In elk geval hadden die conversaties geen effect op wanneer de kinderen later seksueel actief werden. “Met andere woorden, diegenen die leerden over seksuele gezondheid werden niet vroeger seksueel actief dan andere kinderen. Maar zij die wel gesprekken hadden met hun ouders bleken vaker condooms te gebruiken”, besluit Widman.