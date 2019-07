Huiszoekingen bij bazen Bijzondere Belastinginspectie wegens perslek leiden tot niets

Ruim twee jaar nadat het Brusselse gerecht bij meerdere directeurs van de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) is binnengevallen, moet het de zaak begraven. Dat schrijft De Tijd dinsdag. Het gerecht was op zoek naar de bron van een perslek.

Het was een ongeziene actie in ons land, toen de Brusselse onderzoeksrechter op 25 april 2017 op grote schaal huiszoekingen liet uitvoeren bij de top van de BBI, zowel in hun kantoren als in de privéwoningen. Overal namen de speurders documenten en computers mee.

De top van Financiën had een klacht ingediend bij het Brusselse gerecht voor schending van het beroepsgeheim, omdat op 26 november 2016 vertrouwelijke informatie van de BBI in De Tijd was uitgelekt. De krant kreeg meer dan driehonderd namen van grote ondernemingen, bekende instellingen en bedrijfsleiders in handen die in 2014 zware belastingclaims kregen van de BBI.

Het grootscheepse onderzoek blijkt nu een maat voor niets geweest te zijn. De Brusselse raadkamer heeft onlangs achter gesloten deuren beslist dat het onderzoek niet aan het licht heeft gebracht wie achter de verspreiding van de vertrouwelijke info zat.