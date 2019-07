Bjorg Lambrecht was bij de beloften de grootste concurrent van Egan Bernal

Al in 2017 werd duidelijk dat Egan Bernal (22) ooit de Tour zou winnen. De Colombiaan overvleugelde iedereen bij de beloften, met eindzeges in de Tour du Savoie en vooral de Ronde van de Toekomst. Eindigde telkens als tweede: Bjorg Lambrecht. “Egan was het uithangbord van een zeer sterke generatie. Ik hoop ook bij de profs naast hem op het Tourpodium te staan.”