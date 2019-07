Dat de kamsalamander niet echt mee is met de tijd, staat vast. De grootste van al onze inheemse watersalamanders prefereert plekken waar lange tijd weinig of niets is veranderd. “En precies daardoor zit dit prachtige dier in de problemen en kan het geen kant meer uit”, zegt Davy Huygen.



Bedreigde dieren in Limburg - deel 2: de kamsalamander