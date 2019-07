Gisteren is in het bondsgebouw in Brussel de loting van de beker van België verdergezet. De KBVB had zich, omwille van de zaak-Propere Handen (en het onzekere lot van KV Mechelen), bij een eerdere loting beperkt tot de eerste twee ronden, maandag werden daar ronden drie, vier en vijf aan toegevoegd.