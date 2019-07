Mike Teunissen en Marianne Vos winnen na-Tourcriterium in Boxmeer

Mike Teunissen heeft maandag het criterium van Boxmeer gewonnen. De Nederlandse coureur van Jumbo-Visma kwam daags na de Tour na 80 kilometer als eerste over de finish. Bij de vrouwen ging de zege naar Marianne Vos.

Teunissen was de snelste van een kopgroep van drie renners. Wout Poels kwam als tweede over de meet. Steven Kruijswijk, de nummer drie van de Tour, eindigde als derde. Teunissen droeg tijdens de Ronde van Frankrijk twee dagen de gele trui. Hij sprintte bij de Tour-start in Brussel achtereenvolgens naar een etappezege en won met Jumbo-Visma de ploegentijdrit.

Bij de vrouwen ging de zege naar Marianne Vos. De winnares van La Course klopte Annemiek van Vleuten. Anna van der Breggen kwam als derde over de finish.