Egan Bernal start met hoofdpijn in zijn eerste na-Tourcriterium in Aalst: “Daar zullen de pintjes wel voor iets tussen zitten”

Egan Bernal tekende het wedstrijdblad van het na-Tourcriterium in Aalst samen met zijn teamgenoot Jonathan Castroviejo. De Colombiaan deed dat in zijn gele trui met bijhorende zonnebril. De piepjonge Tour de Francewinnaar, 22, was toch vermoeid na het feestje dat zijn ploeg Ineos zondagavond en -nacht bouwde in Parijs.

“Ik heb redelijk veel hoofdpijn. Daar zal de opname van het bier gisteren wel voor iets tussen zitten. En ja ze gingen vlot binnen de pintjes”, lachte Egan Bernal maandag voor de start.

Eigenlijk kan de Colombiaan nog steeds niet geloven dat hij de 106e Tour de France heeft gewonnen. “Het lijkt misschien allemaal wat vreemd, maar het is echt waar nog niet helemaal doorgedrongen dat ik de eerste Colombiaan ben die de Tour wint”, vervolgde Bernal. “Het zal thuis moeten bezinken. In alle rust zal ik dan wellicht beseffen wat ik heb verwezenlijkt.”

Na Aalst zal Bernal ook in Roeselare (dinsdag) aan de start komen in ons land. “België is een echt wielerland. De Tourstart was hier in jullie land. Dus eigenlijk is de cirkel nu rond”, lachte hij. “Kijk eens hoeveel volk hier staat. Iedereen wil wel op de foto met mij of vraagt een handtekening. Spijtig genoeg kan ik niet op alle vragen ingaan. Ik kijk ernaar uit wat ons staat te verwachten in dit criterium. En ik ga genieten van deze gele trui. En hoop natuurlijk te kunnen winnen. Maar de benen voelen echt wel loom aan. Het was een veel te korte nacht.”