Xandro Meurisse was best geklasseerde Belg in de Tour: “Ik denk dat ik op het WK wel iets kan betekenen”

Beste Belg in het eindklassement van de 106e Tour de France werd Xandro Meurisse. De 27-jarige Wanty-Gobertrenner werd 21e op 56:47 van eindlaureaat Egan Bernal. Bovendien pakte de West-Vlaming tijdens de zesde etappe uit door op La Planche des Belles Filles naar een derde plaats te rijden na ritwinnaar Dylan Teuns en Giulio Ciccone.

“Ik vind het eigenlijk wel jammer dat ik net niet in de top 20 sta. Maar het is wel mooi geweest in mijn eerste Tour de France. Vorig jaar stond ik ook al op het lijstje maar toen wou ik de geboorte van mijn zoontje meemaken dus liet ik de Ronde van Frankrijk schieten”, zegt Xandro Meurisse maandag in de marge van het na-Tourcriterium in Aalst.

Na de rit in Parijs werd er met de ploeg toch wat gevierd. “Spijtig genoeg was de etappe zeer laat gedaan. Er was een vip-arrangement met de ploeg aan de finish. Daar gingen we onze sponsors begroeten. En dan ging het naar het hotel waar mijn vriendin en mijn zoontje al waren. Daar hebben wij iets gegeten met de ploeg. Sommigen zijn nog het centrum van Parijs ingetrokken maar ik verkoos te gaan slapen. Vandaag moet ik immers aan de bak hier in Aalst. En de Tour is toch slopend. Bovendien hadden we zondag al vijf uur op de bus gezeten en drie kwartier op het vliegtuig. Na drie weken was het best om na de slotrit zo snel mogelijk het bed op te zoeken.”

Xandro Meurisse hoopt op een selectie voor het wereldkampioenschap in Yorkshire in september. “Ik denk dat ik op het WK wel iets kan betekenen voor de Belgische ploeg. Ik rijd nog Roeselare, Herentals en Putte wat betreft de na-Tourcriteriums. Dan start ik in de BinckBank Tour en staat ook nog Kortrijk Koerse op mijn agenda. Ik ga daarnaast eveneens wat wedstrijden afwerken in Italië”, aldus nog Meurisse.