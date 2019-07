Voorzitter Peter Croonen over de transferperiode: “Niemand komt naar KRC Genk om er zijn pensioen te halen”

“Het is makkelijk om ‘Monsieur Non’ te spelen en alle geïnteresseerde clubs weg te sturen. Maar je moet altijd waken over het evenwicht tussen het clubbelang en de individuele belangen van een speler. Niemand komt naar KRC Genk om er zijn pensioen te halen”, beseft Peter Croonen. In zijn officiële vooruitblik op het nieuwe seizoen waakt de Genkse voorzitter ook over de identiteit van de club: de jeugdwerking wordt verder geprofessionaliseerd.