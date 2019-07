Dortmund moet Thorgan Hazard niet lang missen met lichte enkelblessure

Thorgan Hazard zal niet lang aan de kant staan met een pijnlijke enkel. De Rode Duivel, die deze zomer overkwam van Borussia Mönchengladbach, blesseerde zich zaterdag in het oefenduel van Borussia Dortmund tegen Udinese (4-1 zege) en liet de training op stage in het Zwitserse Bad Ragaz maandagochtend schieten. “Maar ik denk dat het over een paar dagen veel beter zal gaan en ik snel de trainingen zal kunnen hervatten”, stelde Hazard later maandag de Dortmund-fans gerust.

“Het gaat al wat beter”, vertelde Hazard op een persmoment. “Het is maar een kleine blessure, ik heb het probleem al eens gehad. Ik heb mijn enkel lichtjes verdraaid. Hij is niet verstuikt, alleen de ligamenten zijn een beetje geraakt.”

De 26-jarige Hazard is een van de topaankopen van Dortmund. Met hem in het team hopen de Borussen dit seizoen steviger weerwerk te bieden aan het schijnbaar ongenaakbare Bayern München. Dortmund leek vorige jaargang even op weg naar de Duitse titel, maar finaal ging de Beierse ploeg toch weer met de triomf lopen.