Exact een maand heeft het geduurd vooraleer er een documentaire klaar is over Vestiville, het urban festival in Lommel dat op de allerlaatste minuut werd afgelast. Op minder dan 24 uur zagen al ruim 400.000 mensen de Franstalige docu op YouTube.

Het Franse productiehuis Brut. is erin geslaagd om op een maand tijd een documentaire in elkaar te boksen over Vestiville en wat er allemaal is misgelopen. Het geflopte festival blijft blijkbaar tot de ...