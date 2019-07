Jelle Cleymans bracht zondagavond zijn ‘El Bandido’s’ mee naar de Korenmarkt op de Gentse Feesten. En dat waren niet van de minste. Zo verschenen onder anderen Gert Verhulst en James Cooke strak in het pak op het podium. De BV’s brachten klassiekers van Will Tura, Willy Sommers, Vader Abraham, Bart Kaëll en André Hazes. De aanwezigen waren door het dolle heen, maar bij een man viel het optreden niet in goede aarde.