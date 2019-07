Amaury Capiot spurt naar tweede plaats in Ronde van Wallonië

De Italiaan Davide Cimolai (Israel Cycling Academy) heeft de derde rit in de Ronde van Wallonië (2.BC) op zijn naam geschreven. Hij haalde het na 194,2 km over een heuvelachtig parcours tussen La Roche-en-Ardenne en Verviers in een groepssprint voor Amaury Capiot (Sport Vlaanderen - Baloise) en de Fransman Bryan Coquard (Vital Concept - B&B Hotels).