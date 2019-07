En dan vind je op straat een EuroMillions-ticket dat 163 miljoen waard is

September 2011. Een Franse jongeman wint 163 miljoen euro met EuroMillions. Eén probleem: in zijn dolle vreugde verliest hij het winnende ticket. Het lotje wordt uiteindelijk op straat gevonden door een vrouw, die de jackpot zelf opeist. Er volgde een jarenlange juridische strijd waarin ook de Franse fiscus zich moeide en die nu pas ten einde gekomen is, met één grote verliezer

Zodra de vrouw het ticket vond, spoedde ze zich naar het hoofdkantoor van de Franse loterij om de 163 miljoen euro op te eisen. Enkele dagen later deed ook de jongeman die het ticket had gekocht dat. En hij kon bewijzen dat hij de rechtmatige eigenaar was. En dan begon de ellende.

Volgens het officiële reglement kan het winnende bedrag alleen worden overgemaakt aan de rechtmatige eigenaar, die in het bezit is van het winnende ticket. De loterij spoorde de twee aan om onderling een oplossing te vinden, wat ook lukte. Op 5 oktober werd besloten dat de jongeman 12 miljoen euro van zijn winst aan de vrouw zou geven. Ofwel 7,5 procent van de totale winst.

Maar... Op dat moment verschijnt ook de Franse fiscus ten tonele. Net als in België moet er ook in Frankrijk geen belastingen worden betaald op lottowinsten, maar de fiscus beschouwde de vrouw niet als een “lottowinnaar”. Ze “kreeg” het geld en moest dus belastingen betalen. 4 miljoen euro belastingen.

De vrouw vocht de claim van de fiscus aan en kreeg vorige maand - na een lange juridische strijd - gelijk van de rechtbank. De fiscus misloopt niet alleen de 4 miljoen euro, er moet ook nog eens 2.000 euro gerechtskosten opgehoest worden.