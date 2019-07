Nederlandse actrice Imanuelle Grives vecht aanhouding na Tomorrowland niet aan

Imanuelle Grives, de Nederlandse actrice die op het eerste Tomorrowland-weekend werd betrapt met grote hoeveelheden drugs, gaat niet in beroep tegen haar aanhouding door de raadkamer in Antwerpen. Dat laat haar management weten in een verklaring. De 34-jarige vrouw blijft nog vier weken langer in de cel op verdenking van drugshandel.

“Imanuelle Grives heeft vandaag besloten geen beroep aan te tekenen tegen de beslissing van de Raadkamer van afgelopen vrijdag om haar voorlopige hechtenis niet op te heffen”, schrijft het managementbureau in een mededeling. “Ofschoon zij graag naar huis in Nederland wil om zich voor te bereiden op de rechtszaak, heeft Imanuelle vertrouwen in het verdere verloop van het onderzoek.”

Grives werd op Tomorrowland betrapt met meer dan honderd xtc-, amfetamine- en MDMA-pillen, 20 gram cocaïne en bijna 10 gram ketamine. Ook bij een huiszoeking in de Airbnb waar ze verbleef, werden drugs gevonden. Voor de onderzoeksrechter verklaarde ze dat ze zich voorbereidde op een acteerrol.

De actrice wordt verdacht van mededaderschap aan handel in verdovende middelen. Het gerechtelijk onderzoek loopt ondertussen verder.