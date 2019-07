Paul Magnette (PS): “Regeren met N-VA geen optie”

Regeren met de N-VA is nog steeds geen optie voor ons. Dat heeft PS-kopstuk Paul Magnette maandag gezegd na het partijbureau van de Franstalige socialisten.

Zondagavond hebben de koninklijke informateurs Didier Reynders (MR) en Johan Vande Lanotte (SP.A) vergaderd met de PS, N-VA, MR, Open VLD, CD&V, Groen en SP.A om hun preformatienota te bespreken. “Het was een eerste discussie. Iedereen heeft nog eens zijn standpunt uitgelegd en niks meer”, zegt Magnette.

Het was de eerste keer dat de twee grootste partijen, PS en N-VA, samen aan tafel gingen. Dat de kloof tussen beide partijen groot is, is een publiek geheim. Volgens Magnette blijven de socialisten ook bij hun houding. Het blijft volgens hem onmogelijk om met de Vlaams-nationalisten te onderhandelen over de vorming van een federale regering. “Als je het socio-economische programma bekijkt, of de ideeën over de mensenrechten of migratie, dan blijft dat voor ons onmogelijk. Ik zie niet in hoe dat mogelijk zou zijn”, aldus Magnette.

Grote verschillen

Van een rechtstreekse of inhoudelijk discussie tussen N-VA en PS was dus zeker geen sprake. De kloof lijkt niet meteen kleiner geworden. “Het was een vergadering waarbij de informateurs uitleg hebben gegeven bij de verschillende bilaterale vergaderingen en waarbij ze de aan te pakken kwesties hebben opgesomd. Het is makkelijk om te zien waarover men zich moet buigen. Iedereen is voor volledige tewerkstelling en wil meer groei en iedereen wil de armoede en de klimaatopwarming aanpakken. De vraag is hoe men dat wil aanpakken. Dat is veel moeilijker en tussen de zeven partijen zijn er daarover niet veel gemeenschappelijke punten”, aldus Magnette.

Het PS-kopstuk benadrukt ook dat er niet alleen naar de verschillen tussen PS en N-VA moet gekeken worden. Ook met de liberalen zijn de meningsverschillen groot, net als de verschillen tussen Groen en de liberalen of de N-VA.

Terwijl de liberalen en ook de CD&V blijven herhalen dat PS en N-VA moeten praten, wijst Magnette er fijntjes op dat er “ook andere opties dan de N-VA” bestaan om een regering te vormen.

“Verplicht om gesprek aan te gaan”

Volgens N-VA-ondervoorzitter Lorin Parys is het geen geheim dat de standpunten en programma’s van PS en N-VA ver uit elkaar liggen. “Maar we zijn het aan onze kiezers verplicht om het gesprek aan te gaan”, klinkt het. “Als Magnette dan toch weigert te praten, waarom dan confederalisme afwijzen? Het is daarvoor de enige structurele oplossing”, tweet hij.