Julian Alaphilippe geeft ploegmakkers bijzondere beloning voor geleverde werk in Tour de France

Julian Alaphilippe was de meest opvallende renner in de voorbije Ronde van Frankrijk. De Fransman won twee etappes en de Superstrijdlust, droeg 14 keer de gele trui en finishte uiteindelijk als vijfde in het eindklassement. Zondagavond tijdens het afsluitende etentje in Parijs bedankte hij zijn ploegmakkers van Deceuninck-Quick Step met een bijzonder origineel cadeau. Alaphilippe gaf elke ploeggenoot één van de gele truien die hij deze Tour had gedragen, als teken van waardering van hun harde werk.