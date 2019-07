Reporter gaat wel erg ver om wateroverlast aan de kaak te stellen

De Pakistaanse reporter Azadar Hussain staat letterlijk tot aan de lippen in het water wanneer hij verslag uitbrengt over de wateroverlast in Kot Chatta in Pakistan. Hij wil hiermee de ellende voor de lokale bevolking benadrukken. Het waterpeil van de Indus-rivier blijft stijgen en ondertussen staan al hectaren landbouwgrond onder water, klinkt het bij de reporter. Het regenwater trekt nu naar de woonwijken en gewassen zijn al volledig ondergedompeld. Dat de reporter zo ver zou gaan voor de verslaggeving had niemand verwacht. Het filmpje gaat dan ook viraal in de Zuid-Aziatische regio.