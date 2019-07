Koning verlengt opdracht van informateurs Didier Reynders en Johan Vande Lanotte

Koning Filip stuurt de federale informateurs Didier Reynders en Johan Vande Lanotte al zeker tot 9 september het veld in. Dat werd maandagnamiddag besloten nadat ze een vijfde keer langsgingen bij de koning om verslag uit te brengen over hun vorderingen.

Reynders en Vande Lanotte werden eind mei door het paleis het veld ingestuurd als koninklijk informateurs. Begin juli werd hun opdracht nog eens verlengd, dit keer om intensievere inhoudelijke contacten te leggen. Die moesten tegen maandag een preformatienota opleveren. Zoals verwacht heeft de koning hun opdracht nu nog eens verlengd.

“Zijne Majesteit de Koning heeft de heren Didier Reynders en Johan Vande Lanotte in audiëntie ontvangen in het Paleis in Brussel”, zo luidt de persmededeling van het Paleis. “De informateurs hebben aan de koning verslag uitgebracht over de lopende gesprekken met het oog op de vorming van een federale regering. Zij zullen opnieuw verslag uitbrengen aan de Koning op 17 augustus en 9 september.”

Foto: Photo News

Deze week worden opnieuw gesprekken opgestart met de politieke formaties, aldus Vande Lanotte op een persconferentie in het Brusselse Egmontpaleis. “Tussen 2 en 12 augustus zullen we die verwerken en daarna zullen we opnieuw gesprekken voeren, tot het eerste tussentijdse verslag aan de koning op 17 augustus.”

Zondag kregen Johan Vande Lanotte en Didier Reynders voor het eerst een aantal belangrijke tenoren samen voor een rondetafelgesprek. Ook N-VA en PS tekenden present. Over de inhoud van de gesprekken kwam weinig naar buiten, al is wel duidelijk dat de informateurs een nota hebben toegelicht. “Die nota gaan we niet aan de partijen geven”, aldus Vande Lanotte. “Maar wel met hen bespreken.”

Doorstart Vlaamse formatie

Ook Vlaams informateur Bart De Wever pikt deze week wellicht de draad van de Vlaamse formatiegesprekken weer op. Begin juli zette De Wever die Vlaamse formatie op pauze in afwachting van meer duidelijkheid op federaal niveau. Intussen heeft N-VA naar verluidt een aantal signalen gekregen die een doorstart van de Vlaamse formatie mogelijk maken. Vlaams Belang heeft alvast een uitnodiging gekregen voor een “gesprek later deze week”