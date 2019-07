Het Belgische model Jade Foret (28) heeft op Instagram aangekondigd dat ze weer single is. Foret trouwde in 2013 met de Franse industrieel Arnaud Lagardère (58), met wie ze drie kinderen kreeg.

De manier waarop het koppel destijds hun relatie onthulde, onder meer in een kitscherig filmpje, riep toen vragen op in zakelijke middens. In 2012 verzekerde de zakenman de aandeelhouders van zijn mediagroep dat zijn persoonlijke situatie hem of het bedrijf “niet in gevaar” zou brengen.