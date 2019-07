Tieneractivist Greta Thunberg vertrekt met zeilboot naar VS voor klimaattop

De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg zal volgende week van Groot-Brittannië met een zeilboot naar de VS vertrekken. Ze gaat er een reeks klimaattoppen en -protesten bijwonen, zegt ze maandag.

Thunberg, die begon met de vrijdagse stakingen voor het klimaat, tweette dat ze een “rit aangeboden kreeg op de 18 meter lange raceboot Malizia II”. Ze zal midden augustus vertrekken.

Kapiteins van de Malizia II zijn de Duitse zeiler Boris Herrmann en Pierre Casiraghi uit Monaco. Volgens de website van het Malizia-team deed Herrman mee aan verschillende wedstrijden en voer hij driemaal de wereld rond, één keer in één ruk door. “De boot is uitgerust met zonnepanelen en onderwaterturbines zodat we een koolstofvrije trans-Atlantische reis kunnen maken”, zegt Thunberg.

Doel is om de VN-klimaattop op 23 september in New York bij te wonen, in de marge van de jaarlijkse algemene vergadering van de VN. Ook staan er op 20 en 27 september klimaatprotesten op de agenda.

Thunberg, nog maar 16 jaar, zal ook Canada en Mexico bezoeken. Daarna woont ze in december de jaarlijkse VN-klimaatconferentie in Santiago bij, hoofdstad van Chili.

Het is de eerste trip van Thunberg naar Noord- en Zuid-Amerika sinds ze in de zomer van 2018 begon met klimaatstakingen voor het Zweedse parlement. Ze neemt een sabbatjaar om de reis te kunnen ondernemen. “Het voorbije jaar hebben miljoenen jongeren hun stem laten horen om wereldleiders wakker te schudden voor de klimatologische en ecologische noodtoestand. De komende maanden zullen de gebeurtenissen in New York en Santiago tonen of ze geluisterd hebben.”