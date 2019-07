Minister De Crem laat blauwe polo’s van Limburgs politie-uniform onderzoeken

Beringen / Ham / Tessenderlo - De agenten van de lokale politiezone Beringen-Ham-Tessenderlo dragen sinds deze week donkerblauwe polo’s met daarop het politielogo. De korpschef besliste die polo’s aan te kopen en op 18 juli liet de politie op Facebook een bericht plaatsen dat de burgers voortaan weten dat hun agenten nu met donkerblauwe polo’s in het straatbeeld verschijnen.

Het Laatste Nieuws schrijft maandag echter dat de vaste commissie van de lokale politie de polo’s niet goedkeurt, omdat het standaarduniform van agenten wit hoort te zijn.

Binnenlandminister Pieter De Crem (CD&V) laat het dossier van de blauwe polo’s onderzoeken. De bovenkleding van de agenten in de straat hoort wit te zijn, maar de politiezone heeft voor donkerblauwe polo’s gekozen, omdat de witte uitrusting qua kwaliteit niet voldoet.

Waarnemend korpschef Eric Raymaekers heeft begrip voor de kritiek, maar zegt dat de politiezone een oplossing moest zoeken, omdat de federale regelgeving niet voldoet aan wat de politiemensen op het terrein wensen. “Het gaat om donkerblauwe polo’s en niet zwarte, zoals in de pers is verschenen. Wij zijn ook voorstander van een zo uniform mogelijke politie. Dan is er geen discussie mogelijk,” voegt hij eraan toe.

Volgens Raymaekers hinkt de federale regelgeving achterop. “Andere politiekorpsen hebben hun keuze ook al laten vallen op onder meer een bicolore polo met blauw met oranje of geel. Er zit bovendien een nieuwe tweekleurige kogelwerende vest aan te komen. Wij dachten dat de donkerblauwe polo, die nu al door de mensen van de hondenbrigade gedragen werd, beter bij de uitrusting past. We maakten die keuze naar aanleiding van de hete zomer vorig jaar en wegens het dragen van de kogelwerende vest in kader van de terreurdreiging. De donkerblauwe polo is praktischer, kwalitatiever en comfortabeler voor onze mensen op het terrein”, zegt Raymaekers.