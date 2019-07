Buurtprotest tegen komst kippenstal in Peer

Peer -

In Peer is er onrust ontstaan over de komst van een groot kippenbedrijf. Michaël Fischer kocht er naar eigen zeggen enkele weken geleden een huis zonder te weten dat Kipster er een kippenboerderij voor 24.000 kippen in zijn achtertuin plant. De buurtbewoner trok ook naar Kipster in Venray om met eigen ogen te zien hoe de dierenvriendelijke kippenboerderij werkt. Fischer twijfelt aan de diervriendelijke manier van werken en nam een advocaat onder de arm om protest aan te tekenen tegen de komst van het bedrijf naar Peer.