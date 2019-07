De truck van het F1-team van Renault ging van de baan op de snelweg in Hongarije. Foto: Twitter

Een dag na de brokkenrace in Hockenheim blijven de F1-teams in crash mode. Een vrachtwagen van Renault ging op weg naar de Hungaroring in Boedapest van de baan nabij het Hongaarse Gyor. Er waren geen andere voertuigen bij betrokken.

“De chauffeur, die volgens de regels reed, was uit het voertuig gehaald. Hij is bij bewustzijn en heeft geen ernstige verwondingen. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere controles.”