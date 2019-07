Rode wijn op witte kleding? Dit is ook een oplossing

Een glas rode wijn over je witte outfit krijgen:rampzalig. De Britse Eleanor Walton maakte het mee toen iemand over haar morste tijdens een paardenrace. In eerste instantie was er paniek, maar toen besloten haar vrienden gewoon meer wijn op de kleding te sprenkelen en een hip patroon te creëren.

Eleanor Walton kreeg door een onoplettende voorbijganger rode wijnvlekken op de broek en het topje van het jumpsuit. Het resultaat zag er niet bepaald elegant uit, maar haar vriendinnen kregen het idee om er méér wijn over te gieten…

Ze stuurden Walton naar de badkamer, bestelden vier glazen wijn en dompelden het bovenstuk er helemaal in onder. Op de broek maakten ze de vlekken groter. Ze lieten hun creatie drogen onder de automatisch droger in het toilet en klaar. Over de geur van de nieuwe outfit worden enkele vragen gesteld. Maar wat maakt die uit als je sowieso al in een bar zit, toch?

so we’re 2 hours into the races, and el comes and tells me someone has spilt red wine down her... no problem. Got some more red wine and fixed it and I think we’ve just made a new product to PLTs festival range pic.twitter.com/fXnJKYfNc2 — mia williamson (@MiaWiliamson_) July 20, 2019

Het aangepaste kledingstuk van modemerk PrettyLIttleThing, dat via de sociale media werd gedeeld, viel in de smaak. Iemand reageerde dat de gevlekte op een bestaande creatie met tie-dye leek.”We hebben misschien wel iets gemaakt voor in het festivalgammma van het merk”, leggen de vriendinnen uit in een reactie op Twitter.

PrettyLIttleThing heeft de transformatie intussen ook gezien en was danig onder de indruk dat ze ook echt een eigen versie van het jumpsuit creëerden. “Bedankt voor de inspiratie”, schrijft het merk bij een compilatiefoto van van het DIY-pak en de hun eigen interpretatie ervan.