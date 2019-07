Documentaire over Chiara Ferragni gaat op Filmfestival van Venetië in première

Chiara Ferragni, de vrouw achter de populaire blog The Blonde Salad en een van ’s werelds eerste en belangrijkste influencers, krijgt haar eigen documentaire. Die zal op 4 september worden voorgesteld op het Filmfestival van Venetië. Dat maakte ze zelf bekend.

Tijdens het Venice International Film Festival, dat plaatsvindt van 28 augustus tot 7 september, zal voor het eerst de documentaire ‘Chiara Ferragni - unposted’ worden vertoond. Al sinds vorig jaar wordt aan de film gewerkt en de release zal samenvallen met de tiende verjaardag van The Blonde Salad.

Ferragni deelde het nieuws zelf via Instagram. “Ik kan wel huilen van geluk dat de film over mijn leven zal worden getoond in Venetië”, schreef de 32-jarige Italiaanse. “Ik ben zo enthousiast, want dit is echt een mijlpaal in mijn carrière.” Onder andere haar glamoureuze huwelijk met zanger Fedez zal aan bod komen, maar ze werd ook gevolgd tijdens de modeweken en in haar thuisstad Cremona.

Meest invloedrijke influencer

Chiara Ferragni werd wereldberoemd als modeblogger. In eerste instantie gebeurde dat via haar platform The Blonde Salad en later ook door samenwerkingen met allerlei modehuizen en een eigen kledinglijn. In 2017 riep Forbes haar nog uit tot meest invloedrijke influencer ter wereld. Dat heeft ze onder meer te danken aan haar 1,7 miljoen volgers op Instagram.