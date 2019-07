Dokter van zieke, Russische oppositieleider: “Hij werd waarschijnlijk vergiftigd”

De Russische oppositieleider Alexej Navalny is vermoedelijk vergiftigd. Dat zegt zijn persoonlijke arts, Anastasi Vasiljeva, op haar Facebookprofiel. “Ik vermoed dat de oorzaak van de ‘ziekte’ van Alexej Navalny een zekere giftige stof is”, aldus Vasiljeva. De opgesloten Navalny is zondag in het ziekenhuis opgenomen. Eerder meldde een woordvoerster van de politicus dat hij wordt behandeld voor een allergische reactie. Nog volgens die woordvoerster was het de eerste keer dat hij zoiets meemaakt.

De arts zegt zich te baseren op de informatie die ze heeft over de symptomen en het “bizar zenuwachtige” gedrag van het ziekenhuispersoneel. Dat liet toe dat ze Navalny “via een deur” zag, maar ze mocht hem niet onderzoeken. De zwelling van de oogleden kan wijzen op een giftige chemische stof, aldus de lijfarts. Daarnaast heeft hij verschillende abcessen in de hals, de rug en de ellebogen.

Nieuwe parfums

Het is lang niet de eerste keer dat Navalny door de autoriteiten wordt opgepakt. En in mei 2017 gooide een aanvaller een groen chemisch goedje in zijn gezicht, waardoor hij een tijdlang in één oog 80 procent van zijn zicht kwijt was. “Als de arts die hem toen behandeld heeft, kan ik met vertrouwen zeggen dat ook dit het gevolg was van schade aangericht door een onbepaalde chemische substantie”, aldus Vasiljeva. “Alexej heeft geen allergie en heeft er nooit een gehad. Bovendien at hij hetzelfde als zijn medegevangenen en hij gebruikte geen nieuwe parfums of andere verzorgingsproducten.”

De Russische politie pakte Navalny eerder deze week op en een rechtbank in Moskou veroordeelde hem nadien tot dertig dagen cel. De oppositieleider had opgeroepen tot een niet-toegelaten betoging en beging daarmee volgens de rechter een misdrijf.

Kort na de uitspraak van de rechtbank herhaalde Navalny zijn oproep om te betogen: “Ga zaterdag naar buiten. Zolang we geen stem hebben, zijn we eigenlijk al gearresteerd.”

De betoging van de oppositie vond zaterdag toch plaats. De politie greep hardhandig in en pakte honderden demonstranten op. Volgens het burgerrechtenportaal OVD-Info staat het aantal opgepakte manifestanten zondag op meer dan 1.400.

De demonstranten willen dat onafhankelijke kandidaten en oppositieleden een eerlijke kans krijgen bij de verkiezing van een nieuwe 45-koppige stadsraad in Moskou op 8 september. Onafhankelijke kandidaten hebben de handtekeningen van 3 procent van het electoraat in elk van de 45 districten van de Russische hoofdstad nodig om te mogen deelnemen. Maar volgens een aantal oppositiekandidaten is de telling van die stemmen niet eerlijk verlopen.