Canadese politie verplaatst zoekactie naar tieners die verdacht worden van moord

De Canadese federale politie focust zich voor de zoekactie naar de twee tieners die verdacht worden van drie moorden op de kleine provincie Manitoba. Dat maakte ze zondagavond bekend.

De politie stuurde verschillende agenten naar York Landing in de zoektocht naar de 19-jarige Kam McLeod en de 18-jarige Bryer Schmegelsky die zich in die omgeving zouden bevinden. Volgens de lokale politie zijn geen van beiden opgepakt.

York Landing bevindt zich op zowat 200 kilometer ten zuidwesten van Gillam, waar de agenten tot nu toe zochten. De politie liet weten dat de lokale bevolking zich mag verwachten aan een grote politieaanwezigheid.

Moordverdachten

De tieners, van 19 en 18 jaar oud, zijn al twee weken vermist en worden verdacht van drie moorden. Aanvankelijk vreesde de politie dat de jongens iets was overkomen, en ze vroegen via Facebook om zo snel mogelijk contact op te nemen. Maar die oproep veranderde en de politie beschouwt de tieners als “gevaarlijk”.

De lichamen van een vermoord koppel, een 23-jarige man en een 24-jarige vrouw, werden op 15 juli aangetroffen door een wegarbeider. Vier dagen later werd een uitgebrande pick-uptruck van de tieners ontdekt in Dease Lake, zo’n 470 kilometer ten zuidwesten van Liard Hot Springs. Toen de politie ter plekke kwam, vond ze een ander lichaam, van een 50- of 60-jarige man.

De verdachten hebben Brits-Columbia verlaten en zijn in het noorden van de provincie Saskatchewan gezien, laat de politie weten. De tieners zouden extreem gevaarlijk zijn, klinkt het nog. Ze rijden in een Toyota Rav uit 2001, maar kunnen hun uiterlijk al veranderd hebben.