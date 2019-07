KFC De Jeugd Borgloon op zoek naar spelers voor G-voetbal

Borgloon - KFC De jeugd Borgloon is voor haar afdeling G-voetbal op zoek naar spelers +13 jaar voor versterking van de niveau 3 en niveau 4 ploeg. In de nabije toekomst (bij voldoende interesse) willen ze ook een kidsploeg (vanaf 6 jaar) opbouwen.

G-voetbal is bedoeld voor mensen die vanwege een lichamelijke en/of verstandelijke beperking belemmerd zijn in hun bewegingsmogelijkheden. G-voetbal is bestemd voor spelers die ten gevolge van hun beperking te veel belemmeringen ondervinden om mee te doen aan een reguliere competitie.

Het uitgangspunt is dat elke G-voetballer als individu wordt benaderd met zijn of haar specifieke mogelijkheden en beperkingen. Essentieel is dat de meeste G-voetballers niet alleen lid worden van een club om voetbal te spelen, maar dat de sociale contacten een belangrijkere rol kunnen innemen. Elke G-speler heeft een eigen benaderingswijze en een eigen manier van omgang. Omdat bij G-voetballers regelmatig ook medische aspecten een rol spelen, verdient het aanbeveling als vereniging een dossier te maken van elke G-voetballer. Dit stelt de trainers en leiders in staat om goed te handelen. Vanaf 13 jaar wordt gekeken in welk niveau ze het best geschikt zijn vandaar dat KFC Jeugd Borgloon een extra niveauploeg willen opstarten om de beleving intenser en beter te maken. Gestart wordt begin augustus op het voetbalveld in de Sittardstraat in Borgloon.

Contact Rudy Vandenreyt: 0494/699977

Info: g.voetbalborgloon2019@gmail.com