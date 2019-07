Wout van Aert mag ziekenhuis bijna verlaten

Er komt stilaan een einde aan de lijdensweg van Wout van Aert na zijn zware val in de Tour-tijdrit in Pau. De 24-jarige renner van Jumbo-Visma mag binnenkort het ziekenhuis van Herentals verlaten.

Van Aert werd woensdag voor de tweede keer geopereerd na zijn valpartij in de tijdrit van de Tour. Het ging om een tweede hersteloperatie aan het spierweefsel. De voormalige wereldkampioen veldrijden verliet vorige week dinsdag het ziekenhuis in het Franse Pau, nadat hij er eerder al geopereerd werd. Hij werd per ambulance naar ons land overgebracht om hier verder te herstellen. Volgens de artsen zou hij nog zo’n twee maanden langs de kant staan, al zou de revalidatie langer kunnen uitvallen dan aanvankelijk werd gedacht.

“Maandagochtend na de Tour, niet in een hotel in Parijs, maar in het ziekenhuis van Herentals. Het einde komt in zicht: mijn beenspieren herstellen langzaam maar zeker en eerstdaags mag ik naar huis”, schreef Van Aert. “Hoog tijd om iedereen te bedanken voor de hulp en steun!”