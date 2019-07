Dubbele enkelbreuk voor Goedele Liekens op vakantie

Geen leuk einde van haar vakantie voor Goedele Liekens (56). De seksuologe en politica zit momenteel vast in Spanje met een dubbele enkelbreuk. Tijdens haar vakantie in het stadje Estepona struikelde ze ’s avonds halfweg een steegje in een put. Zowel haar binnen- als buitenenkel zijn gebroken. Met de hulp van Cezar, de vriend van dochter Céleste, geraakte Liekens terug naar haar vakantiehuisje.

Tot overmaat van ramp kwam Liekens naar eigen zeggen in een slecht ziekenhuis terecht, waar ze geopereerd moest worden om de breuk te stabiliseren. Omdat ze geen vertrouwen had in de artsen en verplegers, herstelt ze momenteel in haar vakantiehuis. Een repatriëring is nog niet aan de orde.