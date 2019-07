Dezelfde kamer in Spaans hotel, al 40 jaar lang: boekhouder beleeft ieder jaar precies dezelfde vakantie

Iedere zomer een nieuw avontuur in het buitenland, dat hoeft niet voor Frederic Zonnekein (44) uit het West-Vlaamse Rekkem. Zijn vakantie ziet er al veertig jaar identiek uit: dezelfde driepersoonskamer in hetzelfde all-inhotel, op tien minuutjes wandelen van het strand van Lloret de Mar. “Dit voelt voor mij als thuiskomen”, zegt Frederic. Maar dochter Anne-Sophie (15) heeft er genoeg van. Zij trekt maandagavond aan de alarmbel in het nieuwe VTM-programma ‘Goed verlof’.