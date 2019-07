Heropening van Club XVIII

Paal

Beringen - Club XVIII heeft eindelijk een nieuw clubhuis in het park achter OC De Buiting.

Nadat Club 18 in 2013 de parochiezaal diende te verlaten was het een zoektocht naar een nieuwe locatie. Na lange tijd kreeg men van de gemeente het oude lokaal van Kind & Gezin in ‘t Park ter beschikking. Na wat bijbouwen en heel veel aanpassingswerken kon men afgelopen vrijdag eindelijk de deuren openen. Voorzitter Jochen Vanden Eynde en secretaris Robby Vereecke dankten de gemeente voor de locatie en ook de bestuursploeg Jordy Peeters (ondervoorzitter), Stijn Theunissen (penningmeester) en Cédric Vaes (bestuurslid) samen met de leden voor het vele geleverde werk. De grootste dank was voor de ouders die ook heel veel geholpen hebben

Aanstaande zaterdag 2 augustus is er de eerste activiteit: ‘Club op krukken’. Voor de openingsuren en activiteiten in het nieuwe clubhuis aan deTessenderlosesteenweg 18/1 kan je steeds terecht op de facebookpagina: jh vlub18.