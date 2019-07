Oldtimervrienden halen graan binnen zoals vroeger

Bocholt - De oldtimervrienden van Bocholt hebben hun oude pikbinder en tractor uit de schuur gehaald.

De voorbije week mag dan wel tropsiche temperaturen meegebracht hebben, als het graan rijp is moet het toch gepikt worden, zegt het spreekwoord. De Oldtimervrienden van Bocholt (BTM) namen dit letterlijk en haalden de pikbinder en oude tractor uit de schuur. De roest van het stilstaan zorgde in het begin voor een nukkige 'knoper' met losse schoven. Eenmaal alles goed opgeblonken werd het graan deskundig afgereden. Naar oud gebruik wordt het dan in hopen bij mekaar gezet om te drogen. Juist voor het onweer arriveerde werd het snel opgeladen om op te slaan in de schuur.

Met de 25ste Oldtimer Tractor Show in Bocholt in het vooruitzicht is de loondorser ook al besteld voor het laatse weekend van mei volgend jaar. De oude clubleden hobbyisten - zij wisten nog hoe deze machines werken - gaven met veel plezier hun wijsheid door aan de jeudige BTM-leden. Zzo blijft ook in de toekomst het werken met deze oogstmachines van weleer gegarandeerd.