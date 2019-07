Palfit Paal palmt podium in Malta in!

Paal

Beringen - Op woensdag 10 juli 2019 vertrok Kirsten Zeeuws van Palfit samen met haar trainster voor een testwedstrijd naar Malta. We zijn deze wedstrijd gewoon in november, maar in de zomer met extreme temperaturen wisten we niet wat te verwachten.

Eenmaal aangekomen, stond er op donderdag een podiumtraining op het programma om al eens kennis te maken met de toestellen. De wedstrijd zelf stond gelukkig gepland op vrijdagochtend wanneer de temperaturen nog niet op hun hoogste punt waren. Kirsten turnde een knappe wedstrijd, maar moest tot in de late namiddag wachten op het resultaat.

Eenmaal aangekomen voor de prijsuitreiking wisten we dan ook niet wat te verwachten, want we hadden de tegenstanders niet zien turnen. Het bijhorende verrassende resultaat was dan ook zeer leuk om huiswaarts te keren. Kirsten mocht maar liefst 4x het podium betreden. Allround werd zij 3de, op vloer en barre 2de en op sprong 3de.