Julie Van den Steen toont haar nieuwe vriend

Gewezen MNM-dj Julie Van den Steen (26) heeft voor het eerst haar nieuwe vriend getoond aan de buitenwereld.

Julie Van den Steen is al enkele maanden samen met Adrian, een cafébaas uit Gent, maar bevestigde die relatie nog niet officieel. Met een foto van hun tweetjes tijdens een avondje stappen op de Gentse Feesten lijkt ze dat nu toch te doen.

Van den Steen is steevast karig met informatie over haar privéleven. Toen haar vorige relatie na twee jaar eindigde in de zomer van 2018, raakte dat pas na een half jaar bekend. Eerder haalde het liefdesleven van Van den Steen het nieuws toen ze een relatie begon met Steven Van Herreweghe, maar die romance duurde niet lang. Van den Steen presenteerde in juni voor het laatst bij MNM. Het is nog onduidelijk wat ze nu gaat doen.