Bewoners Ter Heide genieten van boottocht

Langerlo

Genk - De bewoners van begeleidingscentrum Ter Heide genoten volop van een onvergetelijke dag tijdens een boottocht op het Albertkanaal van Genk naar Kanne.

Onder een stralende zon, waarbij een briesje voor enige afkoeling zorgde, konden de bewoners van Ter Heide genieten van een prachtige boottocht. Wat kan er nog mooier zijn! Het waren bewoners van rond de 20 jaar die dit jaar aan de beurt waren. Plaats van afspraak was de Genker Watersport Vereniging waar dit mooi initiatief jaarlijks plaatsheeft. Een aantal clubleden hadden zich vrijgemaakt om deze bewoners dit onvergetelijk moment te bezorgen. Er was zelfs een bevriend lid van de Koninklijke Hasselt Yachting Club naar de afspraak gekomen om met een nostalgische houten boot van Belgische makelij, namelijk een Poncelet, mee te varen. De leden verlenen hieraan graag hun medewerking, ook al is het een gewone weekdag en de meesten belet zijn omwille beroepsomstandigheden.

Bij aankomst van de bewoners bij de Genker Watersport Vereniging krijgen zij een reddingsvest, waarna er kan ingescheept worden samen met de respectievelijke begeleiders. De trip gaat op het Albertkanaal naar de jachthaven van Kanne. Er is uiteraard veel jolijt aan boord met de kinderen. Onderweg komen we veel vrachtschepen tegen die zorgen voor de nodige golven hetgeen het nog boeiender maakt. Eenmaal in de jachthaven van Kanne aangemeerd geniet iedereen van een picknick. Na de verpozende tussenstop gaat iedereen terug aan boord en kan de terugtocht naar Genk worden aangevat. Vanuit de boten wuiven de bewoners elkaar toe alsook naar de passerende fietsers en wandelaars op het jaagpad. Het is overduidelijk dat de bewoners genieten van deze activiteit die voor hen toch iets bijzonders betekent. Maar ook voor de begeleiders is het zalig om een dergelijke activiteit mee te pikken. Het is als het ware dat men op vakantie is terwijl men werkt!

Als bij aankomst iedereen is uitgestapt en de boten terug zijn aangemeerd aan de steigers werd er op het terras nog nagekaart over de dag.

Voor de “bootkapiteins” hadden de bewoners nog een verrassing achter de hand. Elkeen kreeg een mooi schilderij gemaakt door de bewoners van Ter Heide.

De jarenlange samenwerking met Ter Heide en de bootleden van de Genker Watersport Vereniging betekent ook dat de club een warm hart toedraagt op sociaal vlak. Bewoners, kinderen, begeleiders en medewerkers van Ter Heide kijken alvast uit naar de editie van 2020.