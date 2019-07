Belgische renner rijdt Tour uit en vraagt vriendin ten huwelijk in Parijs

Van de 21 Belgen reed niemand anoniemer mee dan Kevin Van Melsen. Van de twintig individuele etappes haalde de Waalse debutant slechts drie keer de top honderd. De 138ste plaats in de eindstand is zijn deel. In Parijs kwam Van Melsen dan toch eens in beeld. Na de streep stapte hij van zijn fiets om een knieval te doen en vriendin Ophélie ten huwelijk te vragen. Van Melsen treedt zo in de voetsporen van Johan Vansummeren. Die vroeg zijn vriendin Jasmine ten huwelijk na zijn zege in Parijs-Roubaix 2011. De 32-jarige Van Melsen won niet, maar heeft wel zijn eerste grote ronde uitgereden.