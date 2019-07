Genker Watersport Vereniging milieubewust

Langerlo

Genk - Terwijl momenteel heel de wereld spreekt over de klimaatverandering met daarbij tal van manifestaties om de beleidsverantwoordelijken te overtuigen om de klimaatdoelstellingen te halen werd bij de Genker Watersport Vereniging een milieuvriendelijke inzamelcontainer voor zwerfvuil uit het Albertkanaal in gebruik genomen.

Sinds het begin van de Genker Watersport Vereniging midden de 70-er jaren heeft de club te kampen met zwerfvuil wat drijft op het Albertkanaal. Het zwerfvuil drijft namelijk bijeen in de slipway (trailerhelling) waar de boten te water worden gelaten. Afhankelijk van de windrichting, alsook bepaalde weersomstandigheden, bepalen mede de hoeveelheid aangespoeld zwerfvuil. Het aangespoeld zwerfvuil is van allerlei aard en afmetingen. Uiteraard is ook hier plastic een zeer grote boosdoener. Maar ook drijfhout is er veel aanwezig. Vooral bij zware regenval en onweders stroomt er veel drijfhout van de Maas via het Albertkanaal tot in Genk. Soms bevinden er ook kadavers van verdronken dieren, zoals reeën – everzwijnen – etc. in de slipway. Deze worden dan door de brandweer opgehaald.

Het aangespoeld zwerfvuil wordt regelmatig (tijdens het vaarseizoen quasi dagelijks) door een clubmedewerker met kruiwagen of aanhangwagen opgeruimd in de slipway. Tot op heden werd dit op een hoop ingezameld en regelmatig met een vrachtwagen van De Vlaamse Waterweg nv opgehaald. Doordat het opgehoopt zwerfvuil niet was afgedekt kon het over het terrein waaien en het was daarenboven ook niet milieuvriendelijk en esthetisch was het ook geen zicht.

Met de verhoging van de brug over de doorsteek naar Haven Genk heeft aannemer BESIX, die de werken in opdracht van De Vlaamse Waterweg nv uitvoerde, veel terrein van de Genker Watersport Vereniging gebruikt voor het opzetten van modulaire werfgebouwen, alsook tal van materiaal en machines. Door de verhoging van de brug was ook de stortplaats van het zwerfvuil door het project ingenomen. Met de Genker Watersport Vereniging – aannemer BESIX en De Vlaamse Waterweg nv werd er uitgekeken naar een oplossing voor dit prangend probleem, vooral ook dat dit past in het nieuwe project bij de brug en vooral ook vanuit milieuoogpunt. Na enige voorstellen in overweging te hebben genomen werd gekozen voor een Traflux ondergrondse milieucontainer. Dergelijke containers zijn bovendien in meerdere jachthavens in gebruik alsook aan sluizen en openbare domeinen. Bij de container, die voor het grootste deel in de grond is geplaatst, werd een oprijlaan voorzien om zowel met kruiwagen als aanhangwagen te kunnen oprijden om te ledigen.

Deze werd gemaakt in harmonie met de gebruikte materialen voor de verhoogde brug. Als compensatie voor het gebruik van de terreinen van de Genker Watersport Vereniging heeft BESIX de kosten hiervoor gedragen. Bovendien heeft de Genker Watersport Vereniging tijdens de bouwwerken bij de verhoging van de brug zeer goede banden gesmeed met de aannemers die er werkzaam zijn geweest. Er is een hechte familieband ontstaan, hetgeen voor iedereen bijzonder aangenaam was. De Vlaamse Waterweg nv zal instaan voor het afvoeren van het zwerfvuil. In de container is er een speciale zak aanwezig die met een systeem op een speciale vrachtwagen kan geledigd worden. Een beetje vergelijkbaar met de gekende glascontainers. De vrachtwagen die voor De Vlaamse Waterweg nv de ronde doet voor het ledigen van de containers aan de sluizen zal deze bij de Genker Watersport Vereniging ook mee in de ronde opnemen. Werfleider Christof Duarte van BESIX kieperde de allereerste kruiwagen met zwerfvuil van de slipway in de container, hetgeen meteen de start betekende voor een milieuvriendelijke opslag van zwerfvuil bij de Genker Watersport Vereniging.