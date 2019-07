Drie doden en tientallen gewonden bij schietpartij op festival in Californië

Op het Gilroy Garlic Festival in de stad Gilroy ten zuiden van San Francisco zijn vier doden, onder wie de dader, en zo’n zestig gewonden gevallen bij een schietpartij. Lokale media melden dat een kind van zes omgekomen is. De politie kon alvast één dader neerschieten, maar meldt dat de situatie nog niet onder controle is.

Gemeenteraadslid Dion Bracco meldde dat er drie mensen om het leven gekomen zijn bij de schietpartij, schrijft The New York Times. De politie spreekt van dodelijke slachtoffers en zestig gewonden. Niet alle slachtoffers zouden gevallen zijn door geweerschoten, maar ook door de paniek die ontstond op het terrein.

De politie is massaal aanwezig. Foto: AP

Het incident vond zondag iets na 17.30 uur lokale tijd plaats. Er is sprake van één schutter. Volgens Bracco is een verdachte opgepakt, maar “ze weten niet of er meerdere schutters waren, dus moeten ze het behandelen als een actieve situatie”.

Een getuige vertelde aan NBC Bay Area dat ze een blanke dertiger met een geweer zag schieten dat drie of vier schoten per seconde kan afvuren. “Het was gewoon snel vuren”, aldus Julissa Contreras. “Ik kon hem in alle richtingen zien schieten. Hij mikte niet op iemand specifiek. Het was gewoon links naar rechts, rechts naar links. Hij was zeker voorbereid op wat hij deed.”

Een andere ooggetuige verklaarde aan NBC dat een kogel langs zijn hoofd scheerde en hij veel mensen zag weglopen.

Het Gilroy Garlic Festival is een van de grootste foodfestivals in de Verenigde Staten. Het vindt jaarlijks plaats in het Christmas Hill Park in Gilroy.

@AgendaFreeTV here is another video of gunshots at the Gilroy garlic festival pic.twitter.com/tAtQ5OXNUs — isaac guardado (@NstySeaL) July 29, 2019