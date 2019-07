Weergoden spelen Harleytreffen parten: amper 650 motards

Leopoldsburg -

De opkomst voor het 35ste Harleytreffen in Leopoldsburg ging duidelijk gebukt onder de spreidstand die het weer afgelopen weekend maakte. Onder een dreigend wolkendek zorgden tijdens deze feesteditie slechts een 650-tal motards voor spektakel in een verkeersvrij centrum. “Door het slechte weer hebben we zowat de helft minder deelnemers en toeschouwers”, luidde het bij de organisatie.