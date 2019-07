Julian Alaphilippe bevestigt: “Volgend jaar rij ik de Ronde van Vlaanderen”

Het zat eraan te komen, maar nu heeft Julian Alaphilippe het ook bevestigd. De Fransman die de superstrijdlust won in de Tour de France zakt in volgend jaar af naar Vlaanderens Mooiste.

“Ik rij de Tour de Flandre”, zei hij na afloop van de slotrit in de Ronde van Frankrijk, die aan de teambus even voor applausmeester speelde.

Julian Alaphilippe who makes a clapping with fans and family... the hero of July !! #TDF2019 @alafpolak @deceuninck_qst pic.twitter.com/AhFoNz5k4F — Planet Cycling (@planetcycling) July 28, 2019

De 27-jarige Alaphilippe won de derde etappe in Epernay en de tijdrit in Pau en wist de gele trui 14 dagen te dragen, tot hij die vrijdag, twee dagen voor de aankomst in Parijs, moest afgeven aan Egan Bernal. Dit seizoen was de Fransman ook al de beste in onder andere de Strade Bianche, Milaan - San Remo en de Waalse Pijl.