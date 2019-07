De kop is er nog maar net af in de Luminus Arena en voor de sportieve cel is het al aftellen geblazen. Het kan niet snel genoeg 2 september zijn: pas nadat de zomermercato er in België op zit, wordt het duidelijk welke toppers aan boord blijven. Niet alleen Sander Berge en Ally Samatta lopen in de kijker, ook rond Joakim Maehle is het nooit helemaal stil. “Zoals de kaarten nu liggen, blijf ik bij Genk”, houdt de Deense belofteninternational de boot af. “Maar het is nog vroeg, er kan natuurlijk nog veel gebeuren.”