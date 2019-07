MaasmechelenBijna 9 jaar, zolang zitten de visdiefjes terug in de Maasvallei. Deze sierlijke sternachtige liet zich in eerste instantie verleiden door de vlotjes op het water, later werden er speciaal voor hen comfortabele eilandjes aangelegd om de soort in Limburg te houden.

Bedreigde dieren in Limburg - deel 1: het visdiefje