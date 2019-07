Niet de hippe griet op Instagram is de grootste influencer bij jongvolwassenen, wel mama en papa. Zij bepalen in grote mate welke bank we kiezen en welk wasproduct we kopen. Pas op ons veertigste maken we meer eigen keuzes. “Voor belangrijke zaken kijken we naar de dichtstbijzijnde deskundigen, en dat zijn onze ouders”, zeggen experts.