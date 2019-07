De Blijde Intrede van Egan Arley Bernal De Eerste op de Champs-Elysées was gisterenavond de apotheose van een bijou van een Tour. Het Colombiaanse feest dat in de Franse hoofdstad losbarstte, duurde tot vanmorgen vroeg. In Zipaquirá, de thuisstad van de Tourwinnaar, brak ‘La Fiesta’ vrijdagmiddag al los. Heel Colombia – en bij uitbreiding heel Zuid-Amerika – is in trance, maar wie is die nieuwe volksheld van 22 jaar? Een portret.