Ayrton Senna, Michael Schumacher, Lewis Hamilton,... alle groten uit de F1-geschiedenis staan bekend als meesters in de regen. Max Verstappen staat nog niet in dat rijtje, maar op weg naar die status heeft hij wel weer een blokje afgevinkt: die eerste regenrace is binnen. “Heb ik als kind veel met mijn vader op geoefend”, verwees hij naar de uren en dagen op kartcircuit Horensbergdam in Genk.