REACTIES. Egan Bernal is dolgelukkig na eindzege in Tour: “Een vreugde die ik niet kan beschrijven”

Egan Bernal kroonde zich zondag tot jongste naoorlogse Tourwinnaar. Na afloop van de slotrit naar de Champs-Elysées was de 22-jarige Colombiaan overmand door emoties.

“Dit is ongelooflijk”, begon hij. “Ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik heb de Tour gewonnen. Ik ga enkele dagen nodig hebben om dat werkelijk te kunnen bevatten. Ik heb mijn familie al gezien en wil ze zo snel mogelijk omhelzen. Ik voel een vreugde, die ik niet kan beschrijven. Dit is de eerste eindzege voor Colombia. Veel landgenoten hebben het al eerder geprobeerd. Deze sport heeft een enorme traditie in ons land. We hebben al een Giro en een Vuelta gewonnen en enkel een Tour ontbrak nog in het rijtje. Colombia verdient dit. Ik ben blij mijn land dit te kunnen schenken.”

Foto: EPA-EFE

Ewan: “Iedereen zei: niet langs rechts”

Caleb Ewan kroonde zich zondag tot de officieuze wereldkampioen van de sprinters met winst in de slotrit van de Ronde van Frankrijk op de Champs-Élysées in Parijs. Na afloop schudde de Australiër van Lotto Soudal het hoofd van ongeloof.

Met drie ritoverwinningen is Ewan één van de bepalende figuren van deze Ronde van Frankrijk. “De Tour ging nochtans behoorlijk traag van start voor me. Ik geraakte er maar niet. Maar de tweede helft was gewoon ongelooflijk. Ik won elke sprint. Eerlijk: ik weet niet wat ik moet zeggen. Dit is ongelooflijk. Toen we de Champs-Élysées opreden, zat ik eerlijk gezegd al bijna met de tranen in mijn ogen. Zo’n surrealistische ervaring. Ik kan niet geloven dat ik deze rit gewonnen heb.”

Opvallend: Ewan sprintte net op de manier die iedereen hem had afgeraden. “Het was best hectisch, en we zaten vrij ver. Maar ik had geduld. Ik wachtte, ik wist niet hoeveel renners er eigenlijk voor me zaten, tot ik aanging langs rechts, rondom drie renners. Ook al had iedereen me gezegd: niet aan de rechterkant sprinten op de Champs-Élysées. Ik voelde ook waarom: het is hobbelig aan die kant, maar gelukkig had ik toch voldoende snelheid.”

De 25-jarige Ewan won niet alleen drie keer deze Tour, hij eindigde nog vier keer in de top drie. Eerder dit jaar won hij in zijn eerste seizoen in dienst van Lotto Soudal ook al tweemaal in de Ronde van Italië. Dankzij overwinningen in de UAE Tour, de Ronde van Turkije en de ZLM Tour staat zijn zegeteller voor 2019 al op negen.