Geen enkel land stond vaker in de top tien van deze Tour dan België

De 106e Tour de France, drie weken geleden vertrokken vanuit Brussel en een hommage aan Eddy Merckx die vijftig jaar geleden zijn eerste eindzege pakte, eindigde zondag in Parijs. De Belgen deden het dit jaar uitstekend met drie ritzeges (Dylan Teuns, Thomas De Gendt en Wout van Aert), de beste prestatie sinds 2007. Geen enkel land behaalde trouwens meer top tien plaatsen in deze Tour dan ons land.

Na twee dagen Tourspektakel in Brussel en de start nadien in Binche trok het peloton richting Frankrijk. Het eerste Belgische exploot kwam er in de zesde etappe naar La Planche des Belles Filles met ritwinst voor Dylan Teuns. Thomas De Gendt hield vervolgens in de achtste rit naar Saint-Etienne het hele peloton af op weg naar een historische etappezege. En Wout van Aert maakte het Belgische succes in de tiende rit helemaal compleet, met een overwinning in de sprint in Albi.

Verder droeg Tim Wellens vijftien dagen de bolletjestrui - hij had hem overgenomen van Greg Van Avermaet die de eerste twee dagen voor zijn rekening had genomen - en was Wout van Aert vijf dagen de beste jongere.

Meeste top-tien-plaatsen in deze Tour

Nog een uiting van de Belgische weelde is het aantal top-tien-plaatsen in deze Tour. 36 keer eindigden onze landgenoten in de top-tien de voorbije drie weken. Geen enkel land deed beter.

Top-tien-plaatsen

1. België, 36

2. Italië, 32

3. Frankrijk, 19

4. Australië, 19

5. Nederland, 15