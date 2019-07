Royal Antwerp FC pakt meteen de koppositie na klinkende zege in Eupen

Een bliksemstart. Zo mogen we de competitieopener van Royal Antwerp FC wel noemen. De Great Old miste zijn eerste competitieafspraak in Eupen niet en keerde met een ruime 1-4-overwinning terug naar Deurne-Noord. Dat coach Bölöni zowaar werd toegezongen door de meegereisde aanhang was tekenend voor de glorieuze Antwerpse avond.

Een druilige zondagavond am Kehrweg. Er zijn leukere locaties om het nieuwe voetbaljaar op gang te trappen. Tenzij je natuurlijk al na 2 minuten voorsprong klimt. Hairemans, enigszins verrassend in de basis, kapte zich knap vrij en trapte op Van Crombrugge. Mbokani was er als de kippen bij om de rebound met zijn schoentip tegen de touwen te duwen. In de voorbereiding was de topschutter van vorig seizoen nog vaak afwezig, maar dat veranderde in het eerste duel mét inzet. Samen met Hairemans nam de ex-Gouden Schoen het meeste gevaar voor zijn rekening. Resultaat: nog drie prima kansen in het eerste kwart van de wedstrijd.

Foto: BELGA

Aarzelend duo achterin

Achterin kregen Seck en Batubinsika het vertrouwen van Bölöni, waardoor Pius nog even in de wachtkamer plaatsnam. Twee beenharde verdedigers, die ook wel eens over de rooie durven gaan. Dat bleek al snel. Seck kreeg na amper 8 minuten geel voor een onnodige ingreep ver van doel. Eupen en Antwerp schuwden de duels niet. Scheidsrechter Alen had dan ook de grootste moeite om meerdere brandjes tijdig te blussen. Koch kwam goed weg na een tackle op Mbokani. Haroun slikte dan weer wel geel voor een veel lichtere ingreep. En dan was er nog het stilaan traditionele intermezzo met Bölöni. Ook de Roemeen moest na een dik halfuur spelen een eerste keer tot kalmte worden aangemaand.

De Great Old kwam best offensief voor de dag, waardoor er veel ruimte in de rug lag. Daar profiteerde Bautista 2 minuten voor rust van. De huurling van Real Sociedad had de hoek maar voor het uitkiezen. Tegen zijn afstandsschot richting winkelhaak had Bolat geen verhaal. Alles te herdoen halfweg.

Twee goals in vier minuten

De roodhemden kwamen met nieuwe inspiratie uit de kleedkamer. Een korte hoekschop van Refaelov belandde via Buta bij Mbokani. De beresterke spits schudde enkele Oostkantonners af en dropte het leer kurkdroog in de benedenhoek. Van Crombrugge kon alleen bewonderenswaardig toekijken. Wat een contrast tussen de Mbokani die een jaar geleden met overgewicht toekwam op de Bosuil en deze scherpschutter. De bezoekers roken nu bloed. Vier minuten later lagen alwéér Mbokani en Hairemans aan de basis van de 1-3. Via Refaelov ging het naar Rodrigues, die Van Crombrugge door de benen te grazen nam.

Foto: BELGA

De Panda’s dreigden nog via een kopbal van de Argentijn Ciampichetti, maar de offensieve impulsen kwamen vooral van Antwerp. Rodrigues vuurde een schicht richting verkeerde kant van de paal. De 1-4 zou 10 minuten voor tijd toch vallen. Juklerod profiteerde van Eupens balbezit om vervolgens Refaelov op weg te zetten naar een doelpunt. De Laet en Coopman mochten nog debuteren, maar het opvallendste moment van het slot was weggelegd voor de talrijk meegereisde supporters. De achterban scandeerde de naam van Bölöni. Daar hadden we toch alweer enkele maanden op moeten wachten